Détroits d'Ormuz et Bab-El-Mandeb : ces deux verrous du commerce mondial en première ligne des tensions au Moyen-Orient

Les deux passages représentaient en 2023 plus d'un tiers du fret pétrolier mondial. Ils sont aujourd'hui à la merci des conflits, et de l'implication de l'Iran, qui brandit régulièrement la menace d'une fermeture du détroit d'Ormuz. Plus au sud, aux portes de la mer Rouge, les rebelles houthis, soutenus par Téhéran, multiplient les attaques autour de Bab El-Mandeb, "porte des larmes" coincée entre Yémen, Djibouti, et Erythrée.

Le bâtiment américain USS Philippine Sea, dans le détroit d'Ormuz (illustration) ( US Department of Defense / MERISSA DALEY )

Deux noeuds géostratégiques au coeur de la géopolitique mondiale. Les détroits d'Ormuz et Bab-El-Mandeb, qui connectent par voie maritime les hydrocarbures des Pays du Golfe au reste du monde, sont en première ligne des tensions au Moyen-Orient dépuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël.

Des dizaines d'attaques ont été menées en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre des navires marchands, revendiquées jusqu'à présent par les rebelles yéménites Houthis, en solidarité avec les Palestiniens. Dernier fait marquant en date : la capture du porte-conteneurs MSC Aries par les forces spéciales maritimes iraniennes, dans le détroit d'Ormuz. Le point sur ces deux passage-clé du trafic pétrolier mondial.

Détroit d'Ormuz, porte d'entrée du Golfe

Le détroit d'Ormuz, qui relie le Golfe au golfe d'Oman, est situé entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Il est particulièrement vulnérable en raison de sa faible largeur, 50 kilomètres environ, et de sa profondeur, qui n'excède pas 60 mètres. Il est parsemé d'îles désertiques ou peu habitées, mais d'une grande importance stratégique: les îles iraniennes d'Ormuz, et celles de Qeshm et de Larak, face à la rive iranienne de Bandar Abbas. La rive omanaise, la péninsule du Musandam, forme un index pointant vers l'Iran, séparé du reste du sultanat par des terres appartenant aux Emirats. Au large des Emirats, les trois "îles stratégiques" (la Grande Tomb, la Petite Tomb et Abou Moussa) constituent un poste d'observation sur toutes les côtes des pays du Golfe: Emirats, Qatar, Bahreïn, Arabie saoudite, Koweït, Irak, Iran et Oman. Elles sont occupées par l'Iran depuis 1971, après le départ des forces britanniques de la région.

Le détroit d'Ormuz constitue de loin la principale la voie de navigation connectant les riches pays pétroliers du Moyen-Orient avec les marchés asiatique, européen et nord-américain. En 2022, environ 21 millions de barils de brut y circulaient quotidiennement, selon l'Agence américaine de l'Energie (EIA). Cela représentait environ 20% de la consommation mondiale de pétrole liquide.

Une perturbation même temporaire de la navigation dans ce détroit peut faire grimper les prix mondiaux de l'énergie. Seuls l'Arabie saoudite et les Emirats disposent d'un réseau d'oléoducs leur permettant de contourner le détroit d'Ormuz, souligne l'EIA.

En août 2023, les Etats-Unis ont déployé plus de 3.000 soldats en mer Rouge pour dissuader l'Iran de s'emparer de pétroliers, tandis que des marines occidentales avaient déconseillé aux navires transitant par le détroit d'Ormuz de s'approcher des eaux iraniennes afin d'éviter tout risque de saisie.L'armée américaine affirmait alors que l'Iran a saisi ou tenté de s'emparer de près de 20 navires battant pavillon international dans la région au cours des deux dernières années. En décembre, Washington a annoncé la formation en mer Rouge d'une coalition de dix pays afin de faire face aux attaques répétées des Houthis contre des navires qu'ils considèrent comme "liés à Israël".

Bab-El Mandeb, verrou de la mer Rouge

Le Bab el-Mandeb est un détroit situé à l'extrémité sud de la mer Rouge: il connecte celle-ci au golfe d'Aden, dans l'océan Indien. Ce détroit, dont le nom en arabe signifie "la porte des lamentations", sépare le Yémen, sur la péninsule arabique, de Djibouti et de l'Erythrée, en Afrique.

Il est long d'une centaine de kilomètres, et large d'une trentaine de kilomètres entre la localité de Ras Menheli, sur la côte yéménite, et celle de Ras Siyyan à Djibouti, ces deux caps marquant la limite entre le mer Rouge et le golfe d'Aden. A cet endroit, l'île de Perim divise le détroit en deux couloirs maritimes.

Il s'agit d'un des couloirs maritimes les plus empruntés au monde. La mer Rouge est en effet une "autoroute de la mer" reliant l'Europe à l'Asie. Les navires pétroliers et commerciaux, arrivant de l'océan Indien, passent par ce détroit pour emprunter la mer Rouge puis le canal de Suez, où ils débouchent sur la mer Méditerrannée, et vice versa.

Environ 20.000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, transportant des millions de barils de pétrole par jour, ou encore des biens manufacturés en Asie.

Selon la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), basée à Londres, 12% du commerce mondial passe habituellement par la mer Rouge. Le Pentagone évoque de son côté entre 10 et 15%.

Les expéditions de pétrole via le détroit de Bab el-Mandeb représentaient environ 12% du total du pétrole acheminé par voie maritime au premier semestre 2023, et les expéditions de gaz naturel liquéfié (GNL) via ces routes à cette période constituaient environ 8% du commerce de GNL mondial, selon une note de S&P Global Commodity Insights.