Blocage d'un train en Bretagne: des amendes contre sept militants écologistes
information fournie par AFP 11/02/2026 à 15:40

Des militants du collectif "Bretagne contre les fermes usines" ont répandu une partie de la cargaison d'un train de céréales, à Saint-Gérand, le 19 mars 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé mardi des peines d'amendes contre sept militants écologistes pour avoir bloqué un train transportant du blé en 2022 et les a condamnés à plus de 200.000 euros d'indemnisations.

Ces militants ont été reconnus coupables d'entrave à la circulation d'un train, mais relaxés des poursuites pour dégradation de la voie ferrée. Cinq autres prévenus ont été totalement relaxés dans ce dossier.

Le parquet avait requis des peines allant de trois à six mois de prison avec sursis.

Le 19 mars 2022, une cinquantaine de militants réunis à l'appel du collectif "Bretagne contre les fermes usines" avaient bloqué entre Saint-Gérand et Noyal-Pontivy (Morbihan) un train de marchandises et déversé 142 tonnes de blé sur les quelque 1.300 contenues dans les 22 wagons.

Les militants pensaient en fait intercepter une cargaison de soja destinée au groupe Sanders.

La présidente du tribunal Séverine Desbordes a prononcé mardi des amendes de 5.000 euros, dont une seule ferme, les six autres étant assorties du sursis. Cinq des condamnés devront également s'acquitter de 150 euros d'amende pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement ADN.

Le tribunal a par ailleurs condamné solidairement les sept militants reconnus coupables à indemniser les parties civiles à hauteur d'environ 206.000 euros, dont 91.639 euros pour SNCF Réseau, 75.615 euros pour la société Sofral Le Gouessant, destinataire du chargement, et 38.424 euros pour la société Millet Rail.

Les militants condamnés ont indiqué à l’AFP réfléchir, avec leur avocat, Me Jérôme Bouquet-Elkaïm, à la possibilité de faire appel dans les 10 jours après le délibéré.

A l'extérieur du tribunal, plusieurs dizaines de personnes avaient fait le déplacement pour soutenir les prévenus. Ils avaient installé des stands de nourriture et diffusé de la musique.

Lors de l'audience en décembre, les prévenus avaient reconnu leur participation à l'action mais réfuté les infractions reprochées, utilisant largement leur temps de parole comme tribune contre l'agro-industrie. Leurs avocats avaient plaidé la relaxe.

Environnement
