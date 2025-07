Blé : la récolte en France devrait augmenter de 27% en 2025

( AFP / LOU BENOIST )

La production devrait atteindre 32,6 millions de tonnes cette année dans l'Hexagone, selon les premières estimations du ministère de l'Agriculture publiées ce mercredi.

"On a plutôt le sourire, même s'il faut rester prudent à ce stade. On va vers une bonne récolte (...) avec de bons rendements et une belle qualité", a commenté Benoît Piétrement, président du conseil spécialisé sur les grandes cultures à l'établissement public FranceAgriMer, lors d'un point presse.

Cette belle récolte attendue en France, premier producteur européen de la céréale du pain, verrait la production augmenter de 7 millions de tonnes sur un an .

La hausse de la production est principalement liée à celle du rendement par rapport au point bas de la campagne précédente. Il s'établit en moyenne à 72,6 quintaux par hectare, contre 60,9 q/ha en 2024, soit une augmentation de 19% .

Une production en légère augmentation depuis quatre ans

Ce rebond reste toutefois limité, car la production 2025 se situerait "seulement 2,4% au-dessus de la moyenne 2020-2024, période qui compte deux années de faibles récoltes" , selon Agreste, service de statistiques du ministère de l'Agriculture.

Cela s'explique, selon ce ministère, par une augmentation limitée des surfaces cultivées sur un an et un "niveau d'assolement national relativement bas" avec près de 4,5 millions d'hectares de blé tendre, "soit 97.000 hectares de moins que la superficie cultivée en moyenne entre 2020 et 2024" .

Les régions du tiers nord du pays restent celles qui offrent les plus hauts rendements de blé tendre. Les plus fortes progressions sont signalées en Bourgogne-Franche-Comté, où le rendement dépasserait de 17% sa moyenne quinquennale, en Midi-Pyrénées (+13%) et en Alsace-Lorraine (+11%).

Globalement, "au 1er juillet 2025, les moissons des céréales à paille se déroulent dans de bonnes conditions" et sont attendues en "forte progression" (+25% sur un an) , grâce à de bonnes conditions météorologiques et sanitaires pour les cultures cette année, selon le bulletin d'Agreste.