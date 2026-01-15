BlackRock dépasse les attentes en 2025, dopé par les marchés boursiers

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a publié jeudi des résultats qualifiés de record en 2025, dopés par des marchés boursiers très dynamiques l'an dernier ainsi que par des commissions en hausse.

Le géant a vu son chiffre d'affaires annuel bondir de 19% à 24,2 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg. Il a bénéficié en particulier des niveaux historiques atteints par les marchés actions, soutenus par l'essor du secteur technologique.

Le mouvement s'est encore accéléré au quatrième trimestre avec une hausse du chiffre d'affaires de 23% sur un an à 7 milliards de dollars.

En 2025, le bénéfice net de l'entreprise a atteint 5,55 milliards de dollars, un recul de 13% par rapport à l'an dernier, lié notamment à des frais d'acquisitions.

Mais une fois rapporté par action et hors éléments exceptionnels - variable qui fait référence pour les marchés -, le bénéfice par action a grimpé de 10% sur un an à 48 dollars, là aussi supérieur au consensus d'analystes.

"BlackRock aborde 2026 avec une dynamique en accélération sur l'ensemble de notre plateforme, à la suite de l'année et du trimestre les plus forts en termes de souscriptions nettes de notre histoire", s'est félicité Larry Fink, le PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Grâce aux acquisitions réalisées ces dernières années, dont celle du fournisseur britannique de données pour investisseurs Preqin, le portefeuille d'activités "s'est élargi à travers les produits et les régions", ajoute le dirigeant.

Et les actifs sous gestion - particulièrement scrutés par les marchés - ont atteint un nouveau record: à fin décembre, leur niveau dépassait 14.000 milliards de dollars (+22% sur un an).

L'entreprise indique même avoir vu affluer un "record" de 698 milliards de dollars d'entrées nettes, fléchées en particulier vers les fonds indiciels cotés (ETF), très populaires.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de BlackRock était en petite hausse (+0,8%) aux alentours de 11H50 GMT.