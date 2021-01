Bitcoin : la spéculation jusqu'au vertige

Toujours plus haut... la cryptomonnaie enchaîne les records. (© DR)

Au prix d'une volatilité extrême, la première des cryptomonnaies enchaîne les records. Son cours a grimpé jusqu'à 34.000 dollars avant de s'effondrer de plus de 15% en quelques heures.

Jusqu'où ira le bitcoin ? La pionnière des cryptomonnaies - qui vient en ce début janvier 2021 de fêter ses douze ans d'existence - ne cesse depuis quelques semaines d'enchaîner les records.

Dernier en date ? Le 3 janvier, le cap des 34.000 dollars a été franchi avant un plongeon de plus de 15 % en quelques heures.

Au-delà des variations, cette intense volatilité s'apprécie également sur une échelle de temps. Huit ans auront été nécessaires pour que le cours du bitcoin franchisse 10.000 dollars, puis trois années pour rallier les 20.000 dollars. Mais seulement quinze jours pour toucher les 30.000 dollars...

Un brasier spéculatif

En fait, ce brasier spéculatif est alimenté par plusieurs facteurs qui se conjuguent et se renforcent au point d'alimenter une bulle qui n'a sans doute pas fini de gonfler. «Cette affaire-là ne sent pas encore le sapin, mais fleure déjà nettement la tulipe*», illustre Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

Mais pour quelles raisons assiste-t-on à un tel emballement ? Il est de plus en plus facile de traiter du bitcoin alors que ce dernier est depuis plusieurs mois le support de produits dérivés, d'options et de contrats futurs.

Ce qui, en retour, a permis aux coutiers de produits financiers d'en faciliter le trading. De quoi attirer de plus en plus d'épargnants individuels et de day-traders, voire de hedge