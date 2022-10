Bitcoin, la mère de toutes les cryptomonnaies

Les plus jeunes des investisseurs ne jurent que par elles : les cryptomonnaies.(© cc)

L’émergence du bitcoin en 2009 a marqué la naissance d’une nouvelle génération de devises entièrement numériques et échappant au contrôle des banques centrales. Un précurseur qui a posé les fondements techniques des cryptomonnaies et qui continue de séduire les investisseurs malgré une histoire mouvementée et quelques trous d’air spectaculaires.

Une dose de mystère, des rebondissements, des fortunes qui se font et qui se défont, des stars… La saga du bitcoin possède décidément tous les ingrédients d’une bonne série TV !

Dans l’univers de la finance, réputé froid et clinique, le bitcoin dénote et véhicule une dimension romanesque, née aux premiers jours de la cryptomonnaie, en 2008, avec le questionnement sur l’identité du signataire du manifeste jetant les bases techniques et philosophiques du bitcoin. Qui se cache derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto ? Quinze ans après, l’énigme reste entière. Depuis, les petites histoires et les anecdotes accompagnent l’aventure du bitcoin.

Ainsi, en septembre 2021, le site d’informations CNBC relayait l’histoire d’Ishaan Thakur, 14 ans, et de sa sœur, Aanya, 9 ans, gagnant jusqu’à 30.000 dollars par mois avec leur petite entreprise de minage de cryptodevises ! On ne compte plus les exemples d’investisseurs ayant fait fortune grâce au bitcoin, ni ceux, plus nombreux, qui s’y sont brûlé les ailes au détour d’une brusque variation des cours.

Le fantasque Elon Musk n’a pas manqué de s‘immiscer dans la petite histoire du bitcoin, poussant Tesla à acheter pour 1,5 milliard de dollars de la cryptodevise, puis à la revendre en hâte quelques mois plus tard, faisant brusquement plonger le cours.

Petite valeur antisystème est devenue grande

Ces récits ont