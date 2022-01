Bitcoin et cryptos : après la purge

Le bitcoin a perdu 50% depuis novembre 2021. (© DR)

La reine de cryptomonnaie a perdu plus de 50% depuis son record de novembre dernier. Partisans et adversaires de cette révolution monétaire se divisent toujours sur ses perspectives.

Le plongeon est spectaculaire. À 35.030 dollars, point bas de six mois touché ce 24 janvier 2022, le bitcoin a-t-il mangé son pain noir ou fait-il une simple pause dans une longue glissade ?

Depuis son pic de novembre 2021 lorsqu’elle avait touché un record absolu à 68.991 dollars, la pionnière des cryptomonnaies a perdu 52%. Exprimée en euros, la chute est à peine moins violente : - 42%

Mais il vient déjà de reprendre 10% sur ce creux de janvier.

La purge récente n’a rien d’inédit. Depuis sa création en 2010, la première de cryptomonnaies s’est déjà offert pas moins d’une quinzaine de corrections violentes, supérieures à 30%.

Il est trop tôt pour dire si le repli est terminé. La baisse la plus plus marquante reste sans doute le plongeon de 84% entre décembre 2017 et décembre 2018 où le cours avait été divisé par plus de six. C’est au cours de cette année 2017 que le grand public avait découvert cet objet monétaire encore mal identifié.

1.459 milliards de dollars effacés

Mais l'explosion du phénomène crypto ces dernières années donne à la chute récente une ampleur inédite. Depuis la mi-novembre, l’ensemble de l’univers – soit quelque 17.000 «devises» concurrentes - a effacé, selon les chiffres de coinmarketcap, 1.459 milliards de dollars de valorisation. Soit un plongeon de 49% des capitalisations