Birmanie: cas confirmés de choléra, des centaines d'hospitalisations

Des personnes devant le service des urgences de l'hôpital général de Rangoun, en pleine épidémie de diarrhée, le 14 août 2026 en Birmanie ( AFP / Sai Aung MAIN )

Un total de 500 personnes ont été hopitalisées à Rangoun pour des diarrhées sévères, dont près de 150 ont été testées positives au choléra, a annoncé lundi un responsable régional.

Depuis le 9 août, 500 personnes ont été hospitalisées avec une diarrhée, principal symptôme du choléra, a déclaré le ministre des Affaires sociales de la région Bo Htay.

Des tests rapides de dépistage du choléra se sont révélés positifs dans 149 cas, a déclaré ce responsable devant le parlement de la région de Rangoun, qui comprend la plus grande ville de la Birmanie.

Ces déclarations constituent la première confirmation officielle de la présence du choléra, plus d'une semaine après les premières hospitalisations.

Neuf parmi ces cas ont été confirmés comme des cas de "vibrio cholerae" par le Laboratoire national de santé.

Le choléra, infection diarrhéique aiguë, est provoqué par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminées par un vibrion. Facile à traiter par réhydratation notamment, ou avec des antibiotiques dans les cas sérieux, il peut néanmoins tuer en quelques heures faute de traitement.

Plus de 100 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital jeudi soir, mais le nombre de nouveaux cas a depuis diminué, a précisé le ministre.

Une ambulance devant l'hôpital général de Rangoun, en pleine épidémie de diarrhée, le 14 août 2026 en Birmanie ( AFP / Sai Aung MAIN )

Un patient âgé de 92 ans est mort après son admission à l'hôpital pour une diarrhée. Mais le journal Global New Light of Myanmar a rapporté dimanche, citant des responsables, que ce patient avait succombé à des affections cardiaque et pulmonaire préexistentes.

Le personnel de santé mettait en oeuvre "des mesures de surveillance épidémiologique et de lutte contre l'épidémie dans les zones touchées", a indiqué le journal citant des responsables.

L'Organisation mondiale de la Santé décrit le choléra comme "une menace pour la santé publique mondiale", et aussi comme un indicateur "d'inéquité et d'un manque de développement économique et social".

Les infrastructures et le système de santé en Birmanie sont très atteints après plus de cinq ans de guerre civile qui ont fait plus de 100.000 morts.