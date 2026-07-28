bioMérieux abaisse ses perspectives pour 2027 et 2028

Le spécialiste français du diagnostic in vitro, bioMérieux, a annoncé mardi un abaissement de ses perspectives financières pour 2027 et 2028, "compte tenu de l'évolution de l'environnement géopolitique et macroéconomique depuis 2024".

( AFP / JEFF PACHOUD )

Le groupe ne vise plus désormais qu'une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 6%, contre 7% à taux de croissance moyen sur la période 2024-2028 visés précédemment, a-t-il indiqué dans un communiqué.

bioMérieux prévoit également une rentabilité moindre, avec une croissance organique annuelle de son résultat opérationnel courant contributif "supérieure" à celle des ventes, alors qu'il tablait sur une progression d'au moins 10% auparavant.

Au premier semestre 2026, cet indicateur a reculé de 16% par rapport à la même période de l'exercice précédent pour atteindre 313 millions d'euros.

"Les fondamentaux de bioMérieux demeurent solides et notre portefeuille d'innovations continuera de soutenir notre croissance future", a toutefois assuré le directeur général, Pierre Boulud, cité dans le communiqué.

Depuis le début de l'année, le titre a perdu plus de 35% en Bourse. Il avait fortement dévissé dans la foulée de la publication de ses résultats du premier trimestre, lors de laquelle le groupe avait revu en baisse ses prévisions pour 2026, en raison d'un environnement géopolitique incertain et d'un hiver plutôt clément en matière d'épidémies.

Ces perspectives ont été confirmées lors de cette publication des résultats du deuxième trimestre, où le chiffre d'affaires s'est élevé à 981 millions d'euros (+3,7%).