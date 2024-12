Big Bizot !

Infranchissable face au PSV ce mardi soir, Marco Bizot a grandement aidé Brest à valider sa qualification, a minima, pour les barrages de la Ligue des champions. Pourtant pas en grande forme ces dernières semaines, le portier néerlandais a rappelé, comme si c'était nécessaire, quel genre de gardien il pouvait être.

Avant le sixième match de Ligue des champions de l’histoire du Stade brestois, les motifs d’inquiétude étaient nombreux pour le club breton. L’infirmerie était pleine à craquer (six absents) et surtout la défense finistérienne semblait plus poreuse que jamais avant d’affronter la machine PSV, qui restait sur 30 rencontres consécutives en marquant au moins un but. Il fallait plus que jamais un grand Marco Bizot pour rassurer tout le monde. Le Néerlandais n’a pas déçu. Mieux, il a été grandiose.

« C’est peut-être l’un de mes meilleurs matchs »

Sans surprise, le portier brestois, logiquement nommé homme du match, avait un grand sourire en zone mixte : « Je suis très content, fier, heureux pour le peuple brestois. C’est peut-être l’un de mes meilleurs matchs. » Le gardien, formé à l’Ajax, ne se trompe sûrement pas. Auteur de cinq parades, Bizot a dû très tôt s’employer dans cette rencontre. Après avoir repoussé un premier tir vicieux de Malik Tillman (11 e ), le Néerlandais a réalisé un premier arrêt décisif du bout des doigts sur une reprise d’Olivier Boscagli (19 e ). Ce n’est que le début du récital. S’ensuivent deux envolées cruciales sur Luuk de Jong (31 e , 39 e ), « » avant de sauver les trois points en écœurant l’entrant Ricardo Pepi (78 e ).…

Tous propos recueillis par QB et TM

Par Thomas Morlec, à Roudourou pour SOFOOT.com