Biens de consommation : le "made in France" perd en compétitivité auprès des importateurs européens, selon une étude

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Parmi les économies les mieux classées, l'Allemagne offre une "combinaison de qualité irréprochable et prix élevés" et les pays d'Europe centrale et orientale conjuguent "prix attractifs et qualité croissante", selon l'étude, menée avec l'école de commerce Skema et le cabinet d'études de marché Kantar, publiée ce mardi 17 mars.

Le "made in France" a du pain sur la planche. En effet, selon une étude publiée ce mardi 17 mars par l'institut de recherche privé Rexecode, les acheteurs au sein de 480 entreprises européennes estiment que la compétitivité des produits français de consommation se dégrade.

Cette étude, menée avec l'école de commerce Skema et le cabinet d'études de marché Kantar, interroge ces entreprises sur la comparaison entre les produits français et ceux de six grandes économies de l'Ouest de l'Europe, de l'ensemble de l'Europe centrale et orientale, des États-Unis, du Japon, de la Chine et du reste de l'Asie. Elle concerne quatre secteurs industriels : agroalimentaire, pharmacie et hygiène-beauté, équipement du logement, et enfin, habillement et accessoires.

Un rapport qualité-prix "médiocre"

Dans les trois premiers secteurs, le poids de la France parmi les exportations de l'Union européenne "s'est réduit de moitié en trente ans, illustrant une perte de compétitivité face à nos concurrents", note Rexecode. La France cumule "qualité reconnue et prix élevés", avec cependant "une dégradation du rapport qualité-prix perçu" par rapport à l'enquête précédente, en 2022.

Ce rapport qualité-prix "est jugé médiocre par l'ensemble des importateurs européens interrogés, et cette perception a eu tendance à s'amplifier au cours des années récentes", souligne l'un des auteurs de l'étude, le professeur d'économie Laurent Ferrara, cité dans un communiqué. "Le pays est situé en milieu de classement (6e rang) dans les produits agroalimentaires et pharmaceutiques et d'hygiène-beauté, et avant-dernier du classement dans l'habillement et accessoires", d'après Rexecode. Les réponses à cette enquête, menée depuis 2002, montrent que parmi les économies les mieux classées, l'Allemagne offre une "combinaison de qualité irréprochable et prix élevés", les pays d'Europe centrale et orientale conjuguent "prix attractifs et qualité croissante", et "la Chine gagne du terrain sur la compétitivité hors prix".