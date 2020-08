Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie: Une intervention militaire russe serait "malvenue", selon Macron Reuters • 28/08/2020 à 18:54









BIÉLORUSSIE: UNE INTERVENTION MILITAIRE RUSSE SERAIT "MALVENUE", SELON MACRON PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a plaidé vendredi pour engager le dialogue avec la Russie sur la situation en Biélorussie, mettant en garde le Kremlin contre toute intervention militaire. "Comme j'ai eu l'occasion de le dire au président Poutine, je considère que toute intervention extérieure en Biélorussie, à commencer par une intervention des forces russes (...) conduirait à régionaliser et internationaliser cette question" et "serait malvenue", a déclaré le chef de l'Etat, qui s'exprimait devant 70 journalistes de l'Association de la presse présidentielle (APP). "Notre volonté c'est d'engager la Russie dans un dialogue sur la Biélorussie et de nous aider à convaincre le président (biélorusse Alexandre) Loukachenko de la nécessité d'une médiation OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)", a ajouté Emmanuel Macron. "Nous ne voulons pas avoir la réitération de ce qu'il s'est passé en Ukraine". Au pouvoir depuis 26 ans, le président Alexandre Loukachenko est confronté depuis trois semaines à un vaste mouvement de contestation de sa réélection le 9 août à l'occasion d'un scrutin que l'opposition juge entaché de fraude. La Russie s'est déclarée mi-août prête à fournir, si nécessaire, une aide militaire à la Biélorussie dans le cadre des accords de défense bilatéraux. (Elizabeth Pineau et Michel Rose)

