Biélorussie: Réunion des ministres européens des Affaires étrangères ce vendredi, selon la Suède

STOCKHOLM (Reuters) - Les ministres européens des Affaires étrangères se réuniront vendredi pour discuter de la situation en Biélorussie à la suite de la réélection d'Alexandre Loukachenko au terme d'élections entachées d'accusations de fraudes, a annoncé mercredi la cheffe de la diplomatie suédoise. Ann Linde a précisé avoir reçu une invitation à participer à une réunion ministérielle extraordinaire ce vendredi où, a-t-elle ajouté, la question de possibles sanctions contre Minsk sera débattue. La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle réexaminait ses relations avec la Biélorussie à la suite de la réélection contestée du président biélorusse, déclaré vainqueur du scrutin de dimanche avec près de 80% des voix. L'Allemagne a appelé lundi les pays membres de l'UE à débattre de sanctions et la Pologne à prendre des mesures pour restreindre l'usage de la force par les autorités biélorusses. (Anna Ringstrom; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

