Biathlon-Perrot remporte le classement général de la Coupe du monde

(Actualisé avec classement de la course d'Oslo-Holmenkollen, contexte)

Eric Perrot a remporté vendredi le classement général de la Coupe du monde de biathlon grâce à sa troisième place sur le sprint d'Oslo-Holmenkollen.

Avec désormais 1.123 points, il en a 268 d'avance sur le Suédois Sebastian Samuelsson, deuxième au classement, alors qu'il ne reste plus que 180 points maximum à empocher lors des deux dernières courses, samedi et dimanche.

À 24 ans, Eric Perrot devient le cinquième Français à décrocher le gros globe de cristal après Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet.

Depuis sa première course en Coupe du monde, en mars 2021, le Savoyard n'a cessé de progresser au fil des saisons pour devenir un biathlète confirmé et ultra-régulier.

Vainqueur de sa première course en fin de saison 2023-2024 et troisième du général l'an passé, il a passé un nouveau cap cet hiver.

Le natif de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) n'est sorti qu'à deux reprises du top 10 en 19 courses individuelles en Coupe du monde, la semaine dernière lors du sprint (12e) et de la poursuite (11e) d'Otepää (Estonie).

Il a signé neuf podiums individuels, dont quatre victoires pour porter son total à sept au cours de sa carrière en Coupe du monde, auquel il faut ajouter son titre mondial de l'individuel obtenu l'an passé.

Eric Perrot a aussi bénéficié des absences de ses concurrents lors de certaines manches. Les Norvégiens Johan-Olav Botn et Sturla Laegreid, tenant du titre du gros globe, ont fait quelques impasses avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina, notamment à la suite du décès soudain, en décembre, de leur coéquipier Sivert Bakken

L'Italien Tommaso Giacomel, un temps leader du général en janvier, n'a pas repris la compétition après les JO en raison d'une opération cardiaque mineure.

Lors de cette saison olympique, Eric Perrot, pour ses premiers Jeux, a remporté trois médailles : l'argent sur l'individuel et l'or lors des relais masculin et mixte.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)