Biathlon-Julia Simon suspendue un mois ferme, pourra participer aux JO

Julia Simon

Julia Simon a été suspendue six mois, dont cinq avec sursis, par la commission de discipline de la Fédération française de ski à la suite de sa condamnation le mois dernier pour vol, escroquerie et tentative d'escroquerie, a annoncé jeudi la FFS, ce qui devrait permettre à la biathlète de participer aux prochains Jeux olympiques d'hiver.

Après avoir entendu jeudi la biathlète de 29 ans, la commission de discipline a prononcé "une interdiction temporaire de 6 mois de participer aux compétitions et entraînements organisés ou autorisés par la FFS et l'IBU, dont 5 mois avec sursis".

La commission a également décidé d'une "amende de 30.000 euros dont 15.000 euros avec sursis, laquelle somme devra être versée dans un délai de 6 mois à la FFS et être allouée au bénéfice de la formation des jeunes biathlètes", a ajouté la FFS, précisant que ses décisions prenaient effet ce vendredi.

Julia Simon et la FFS ont la possibilité de faire appel "dans un délai de 7 jours à compter de la notification".

Christian Borel, l'avocat de la biathlète, a déclaré à Reuters que sa cliente acceptait la décision rendue par la commission de discipline.

"Elle l’accepte et ne va pas la contester. Elle se concentre à présent sur sa saison sportive qui commence", a-t-il dit.

La quadruple championne du monde en individuel manquera donc la première étape de la Coupe du monde, prévue à Östersund (Suède) du 29 novembre au 7 décembre, mais pourra participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026.

Julia Simon a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel d'Albertville d'avoir utilisé à plusieurs reprises la carte bancaire de sa coéquipière en équipe de France Justine Braisaz-Bouchet et d'un membre de l'encadrement pour effectuer des achats de montants proches de 2.500 et 480 euros respectivement.

(Rédigé par Vincent Daheron)