BFM, CNews, LCI… Voici quels seront les numéros de vos chaînes d’information dès le 6 juin 2025

Les résultats du grand loto audiovisuel orchestré par l'Arcom sont tombés. En effet, plusieurs canaux de télévision sont ou vont être disponibles : le 4, abandonné par Canal+ qui ne veut pas renouveler sa fréquence de TNT (télévision numérique terrestre) ; le 8 car C8 disparaîtra le 28 février, et le 12 de NRJ12, qui s'arrête également à la suite de la réattribution de 15 fréquences TNT par l'Arcom en 2025 qui change la donne ; et enfin le canal 19 autrefois occupé par France O et libre depuis. D'où l'idée du régulateur de modifier l'ordre des chaînes le 6 juin 2025.

C'est ce qu'avait expliqué Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, lors de son audition au Sénat en octobre. « Il sera pris en compte l'intérêt du public, le confort matériel du maniement de la télécommande – il ne s'agit pas d'aller à la pêche de façon complexe – et les habitudes des téléspectateurs », a-t-il précisé.

Le résultat des courses décidé par le collège des neuf membres de l'Arcom ? Il a choisi de créer un bloc de chaînes d'information en continu afin de « disposer d'un accès simple et fluide à une offre pluraliste d'information », explique Roch-Olivier Maistre lors d'un point presse. C'est une loi de 2021 modifiant la loi de 1986 sur la liberté de la communication qui a donné la faculté à l'Arcom de créer des blocs de chaînes thématiques dans l'intérêt du téléspectateur.