Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ US Moursoise vs FCP Arbresle
L’action sent fortement les minutes d’entraînement. Sur ce coup franc totalement excentré sur le côté gauche, la belle combinaison des joueurs de Mours leur permet d’apporter le danger dans la surface adverse. Seul au deuxième poteau, le n°8 moursois offre d’un coup de tête le cadeau parfait à Baptiste Reynet, qui conclut d’une belle reprise du pied droit. Vous êtes sûrs qu’il était gardien en Ligue 1 celui-là ? …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer