 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 12:42

Best of des buts amateurs du week-end !

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ SC Vinon Duránce vs FC De Sisteron

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trois Français dans le top 10 des pires recrues de l’histoire des Tigres
    Trois Français dans le top 10 des pires recrues de l’histoire des Tigres
    information fournie par So Foot 19.11.2025 13:04 

    Mexico rime-t-il vraiment avec « Cocorico » ? Arrivé sans indemnité de transfert au Tigres à la fin de son contrat à l’OM en juin 2015, André-Pierre Gignac est sans doute la plus belle prise de l’histoire du foot de club mexicain. Avec 12 trophées remportés depuis ... Lire la suite

  • Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France
    Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France
    information fournie par So Foot 19.11.2025 12:56 

    Le plus long roulement de tambour du monde.Si l’arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France ne fait plus vraiment de doute , c’est l’annonce de sa nomination qui concentre les rumeurs. Dans un article publié mardi, Le Parisien révèle ... Lire la suite

  • Écosse : une histoire de kilt et de kif
    Écosse : une histoire de kilt et de kif
    information fournie par So Foot 19.11.2025 12:50 

    À Hampden Park, un mardi soir qui ressemblait d’abord à un mardi comme un autre, l’Écosse a renversé le Danemark (4-2), décrochant sa première qualification pour une Coupe du monde depuis 1998. Un match-stress, un match-folie, un match-joie, de ceux qui bousculent ... Lire la suite

  • Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis
    Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis
    information fournie par So Foot 19.11.2025 12:28 

    Mais qu’est ce qu’il ne sait pas faire finalement ? Ce mardi, Donald Trump accueillait Cristiano Ronaldo, le prince d’Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane, le président de la FIFA Gianni Infantino ou encore l’entrepreneur américain Elon Musk à la Maison-Blanche. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank