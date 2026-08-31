Bessent dément les craintes concernant les tensions sur le marché américain de la dette

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* Selon M. Bessent, le marché obligataire américain affiche les « meilleures performances » parmi ses homologues mondiaux

* Les États-Unis sont en meilleure position pour gérer leur dette grâce à la croissance économique

* L'augmentation des rachats d'obligations américaines vise à éviter des fluctuations désordonnées, et non à influencer les cours

par David Lawder et Leika Kihara

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a balayé les inquiétudes concernant les turbulences sur le marché des obligations d’État américaines, affirmant que les craintes liées à la hausse de la dette et des rendements ne tenaient pas compte de la vigueur de l’économie américaine et de ses perspectives budgétaires.

Dans un entretien accordé dimanche à Reuters, M. Bessent a réfuté la surveillance croissante exercée sur les niveaux d’endettement américain ainsi que les critiques visant les efforts du Trésor pour gérer la volatilité du marché, affirmant que les performances du marché contredisaient les allégations de malaise des investisseurs.

“Tout d’abord, je ne vois pas vraiment où se situe cette agitation sur le marché obligataire,” a déclaré M. Bessent, soulignant que le marché obligataire américain était “le plus performant” parmi ses homologues mondiaux cette année.

M. Bessent a également déclaré que les États-Unis se trouvaient dans une position plus solide que de nombreuses économies avancées, car ils continuent de croître même en enregistrant d’importants déficits budgétaires.

“Ce qui est important, c’est aussi que nous sommes en croissance,” a-t-il déclaré à la veille de la réunion de deux jours des ministres des Finances du G20, qui débute lundi à Asheville, en Caroline du Nord.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain ont peu évolué au cours de la semaine écoulée, le bon à 10 ans clôturant vendredi à près de 4,73 % après avoir évolué dans une fourchette étroite, les investisseurs mettant en balance leurs inquiétudes concernant les perspectives budgétaires américaines et les signes d’une croissance résiliente.

Les rendements à long terme sont restés pratiquement inchangés malgré la reprise des attaques entre les États-Unis et l'Iran lundi lors de la séance asiatique.

M. Bessent a déclaré que les taux avaient été poussés à la hausse par les prix de l’énergie et les pressions inflationnistes découlant du conflit avec l’Iran, des facteurs qui, selon lui, devraient s’estomper avec le temps. Il a ajouté que la hausse des taux reflétait la confiance dans l’économie américaine.

M. Bessent a également balayé les inquiétudes exprimées par certains responsables de la banque centrale concernant la décision surprise du Trésor américain d’augmenter ses rachats d’obligations, rejetant les suggestions selon lesquelles cette mesure aurait faussé les marchés ou rompu avec la tradition d’opérations prévisibles du marché du Trésor.

La semaine dernière, M. Bessent a déclaré que le Trésor américain allait au moins doubler le volume des rachats de titres à long terme pour le porter à 4 milliards de dollars par opération, arguant que la flambée des rendements, qui a propulsé les coûts d’emprunt à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 19 ans, était déconnectée des fondamentaux économiques.

Établissant un parallèle avec des interventions bien plus importantes menées à l’étranger, M. Bessent a fait remarquer que les politiques de la Banque centrale européenne sous l’ancien président Mario Draghi et les années d’achats massifs d’obligations par la Banque du Japon avaient suscité moins de critiques.

“Cela ne semblait pas poser de problème lorsque Mario Draghi l’a fait en Europe,” a-t-il déclaré. “Cela ne semblait pas poser de problème lorsque les Japonais ont racheté la moitié de leur marché obligataire.”

L’annonce par le Trésor américain d’un programme bien plus modeste de rachats réguliers de dette visait à apaiser la volatilité des marchés, qui a tendance à s’accentuer en août lorsque les volumes de transactions sont faibles, a expliqué M. Bessent. Il a souligné que le département n’avait pas encore procédé aux rachats à plus grande échelle, qui débuteront le 10 septembre.

“Je ne pense pas pouvoir modifier le prix d’équilibre,” a-t-il déclaré. “Mon rôle consiste à ralentir les choses… et à veiller à ce que le marché ne sombre pas dans le chaos.”