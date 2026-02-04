Bessent déclare qu'il n'a pas d'opinion sur le pouvoir de Trump de renvoyer des fonctionnaires de la Fed en cas de différends politiques

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi qu'il n'avait pas d'opinion sur la question de savoir si le président avait le pouvoir constitutionnel de limoger un président ou un membre du conseil d'administration de la Réserve fédérale en raison d'un désaccord sur la politique monétaire, mais qu'il considérait la banque centrale comme un organisme indépendant.

Lors d'une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, M. Bessent a déclaré qu'il continuait à observer d'importants flux étrangers vers la dette du Trésor américain, les actions américaines et les investissements directs étrangers aux États-Unis.