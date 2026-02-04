 Aller au contenu principal
Bessent déclare qu'il n'a pas d'opinion sur le pouvoir de Trump de renvoyer des fonctionnaires de la Fed en cas de différends politiques
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 19:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi qu'il n'avait pas d'opinion sur la question de savoir si le président avait le pouvoir constitutionnel de limoger un président ou un membre du conseil d'administration de la Réserve fédérale en raison d'un désaccord sur la politique monétaire, mais qu'il considérait la banque centrale comme un organisme indépendant.

Lors d'une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, M. Bessent a déclaré qu'il continuait à observer d'importants flux étrangers vers la dette du Trésor américain, les actions américaines et les investissements directs étrangers aux États-Unis.

Banques centrales
Donald Trump
