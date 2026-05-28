Bessent a déclaré avoir pris son petit-déjeuner avec Warsh, de la Fed, jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute une citation de Bessent interrogé sur les taux)

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré avoir pris son petit-déjeuner jeudi avec le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh.

Interrogé par un journaliste lors d'un point presse à la Maison Blanche pour savoir s'il avait fait pression sur M. Warsh pour qu'il abaisse les taux d'intérêt, M. Bessent a plutôt évoqué ses fréquentes rencontres avec l'ancien président de la Fed, Jay Powell.

"J'ai pris 41 petits-déjeuners avec le président Powell, et je ne l'ai jamais fait", a déclaré Bessent, sans donner plus de détails.

Le président Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises M. Powell à baisser les taux d'intérêt.