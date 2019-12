Besançon : en pleine audience, le procureur révèle ses talents de judoka

La scène en a étonné plus d'un. À Besançon, dans le Doubs, le procureur de la République est intervenu pour neutraliser physiquement une proche violente d'un prévenu de 22 ans passablement irrité et menaçant en pleine audience au tribunal. L'incident est rapporté par L'Est Républicain, samedi 21 décembre. Les faits ont eu lieu vendredi. La comparution immédiate de Jairo Asmus n'est alors pas de tout repos. L'homme élève la voix à plusieurs reprises pendant l'audience, s'emporte assez facilement dans cette pièce du tribunal qui se trouve être sans box. Lui-même le reconnaît auprès de la présidente : il lui est très difficile de maîtriser ses "coups de nerfs".Selon les précisions du quotidien régional, le prévenu est prêt à bondir, "comme une grenade dégoupillée, prête à exploser au moindre mot". La tension monte rapidement dans la salle d'audience. Et lorsque sa condamnation tombe, la situation commence à dégénérer. Jairo Asmus refuse de se laisser conduire docilement en dehors du tribunal par son escorte judiciaire. Comme le décrit L'Est Républicain, l'homme se met "front contre front" avec un des agents : "Tu vas faire quoi, me frapper ?". En face, l'agent tente tant bien que mal de maîtriser le prévenu, mais ne rencontre guère de succès.La crainte que des armes soient interceptéesLa situation dégénère encore davantage : trois agents essaient de faire bouger Jairo Asmus, une proche de ce dernier intervient alors...