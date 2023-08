Bertrand Rambaud : «100.000 entreprises pourraient être financées par le capital investissement français»

Bertrand Rambaud, nouveau président de France Invest. (© Stéphanie Lacombe)

Depuis le 20 juin dernier, Bertrand Rambaud préside France Invest, organisation professionnelle rassemblant plus de 400 sociétés de gestion françaises et près de 180 sociétés de conseil.

Depuis juillet 2009, il est président de Siparex, groupe de capital-investissement, dans lequel il avait débuté en 1991 en tant qu’investisseur. Après avoir officié comme partner chez PwC de 1997 à 2002, il est retourné chez Siparex. Il poursuit alors le développement et la diversification du groupe, notamment sur les segments dette privée et transition énergétique. En parallèle, il a exercé diverses responsabilités au sein de France Invest : administrateur, président de la commission Études et statistiques entre 2013 et 2017, puis de nouveau administrateur depuis 2022 et président de la commission Législation et fiscalité.

Le président Emmanuel Macron veut faire de la France une «start-up nation». Est-il en train d’atteindre son objectif ?

Bertrand Rambaud : Oui. La «french tech» a pris une place importante, ces dernières années. Une dynamique assez exceptionnelle s’est créée, avec beaucoup d’entrepreneurs, de projets, d’idées, de visions, de savoir-faire. Grâce aux jeunes entrepreneurs qui sont nombreux en France, grâce aussi à un écosystème qui s’est mis en place avec des fonds d’investissement plus nombreux et un environnement très professionnel de conseils, banques... BPI France a aussi joué un rôle moteur pour soutenir ce mouvement. Tout n’est pas parfait, bien sûr, mais la France a une carte à jouer par la qualité de ses dirigeants et de son