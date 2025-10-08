Bernard Diomède a enchaîné les râteaux avant le mondial U20

Avec tous ces râteaux, il va devenir un expert en jardin zen.

Alors que les U20 de l’équipe de France s’apprêtent à disputer un huitième de finale de Coupe du monde face au Japon dans la nuit de mercredi à jeudi, le sélectionneur Bernard Diomède s’est confié dans les colonnes de L’Équipe sur les difficultés à construire un groupe, notamment face au refus des clubs de lâcher leurs joueurs pour la compétition . On peut notamment citer Quentin Ndjantou ou Darryl Bakola, pas libérés par Paris et Marseille, mais ils sont de fait bien plus nombreux, comme le révèle Diomède : « On a essuyé 48 refus de clubs, ça fait quatre refus par poste ! Et je n’ai même pas essayé les titulaires . »…

JF pour SOFOOT.com