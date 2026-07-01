Berlin veut des accords pour produire des armements américains en Allemagne

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte (gauche), le chancelier allemand Friedrich Merz (centre) et son ministre de la Défense Boris Pistorius (droite) lors d'une conférence de presse à Berlin le 1er juillet 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

L'Allemagne veut produire davantage sur son sol les armements américains dont son armée a besoin, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Boris Pistorius, qui veut développer la coopération militaro-industrielle germano-américaine.

Cette initiative intervient juste avant le sommet de l’Otan des 7 et 8 juillet en Turquie, lors duquel le renforcement des armées européennes sera au centre des discussions, les Européens, sous pression du président américain Donald Trump, devant faire et dépenser plus pour leur sécurité.

"Nous savons que les capacités de production américaines sont limitées et qu’il est urgent de les accroître ", a déclaré à la presse M. Pistorius, aux côtés du chancelier Friedrich Merz et du secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, invité au conseil des ministres à Berlin.

"C’est pourquoi nous sommes très intéressés par la fabrication de certains systèmes, ou de composants de systèmes, ici en Allemagne", a ajouté le ministre.

La demande pour certains équipements américains, en particulier les missiles et les intercepteurs comme les Patriots, s'est envolée face à la multiplication des crises dans le monde, et les stocks sont limités pour ces armements qui ont été utilisés en grand nombre en Ukraine et dans le Golfe.

L'Allemagne et d'autres membres européens de l’Otan veulent aussi en parallèle développer leur propre industrie militaire, alors que Donald Trump menace régulièrement de se désengager du continent européen et prévoit déjà d'y réduire sa présence militaire. Mais certains systèmes restent indispensables.

"Personne, en appelant à davantage d’indépendance, ne veut renoncer aux systèmes américains", a estimé M. Pistorius, rappelant qu'il existe des armements que l'Europe ne produit pas "et dont nous avons un besoin urgent dans les cinq à dix prochaines années".

De son côté, le secrétaire général de l'Otan a salué les efforts de l'Allemagne pour muscler son armée, soulignant que le sommet de l'Alliance traitera notamment de comment "renforcer considérablement nos industries de défense".

Car, selon lui, même si la guerre en Ukraine devait s'achever, "la Russie restera une menace à long terme pesant sur la sécurité euro-atlantique".