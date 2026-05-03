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Berlin se coordonnera avec l'UE après l'annonce de Trump sur l'auto
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 17:59

L'Allemagne a pris acte de l'annonce du président américain Donald Trump concernant une hausse des droits de douane sur les importations automobiles en provenance de l'Union européenne et reste en contact avec la Commission européenne, alors que celle-ci mène des discussions avec Washington, a fait savoir dimanche le ministère allemand de l'Economie.

"Nous nous coordonnerons étroitement au sein de l'UE sur les prochaines étapes", a déclaré le ministère dans un communiqué, soulignant la nécessité d'une réponse commune face à cette initiative américaine.

Donald Trump a affirmé vendredi qu'il relèverait à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions importés de l'Union européenne, estimant que le bloc ne s'était pas conformé à son accord commercial avec les Etats-Unis.

(Rene Wagner; version française Nicolas Delame)

Donald Trump
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1 commentaire

  • 18:33

    Ils vont aussi se coordonner sur le mercosur !!!

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