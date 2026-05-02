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Berlin plaide pour une Europe plus autonome militairement
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 10:26

Les Européens doivent assumer une plus grande part de leur propre sécurité, a déclaré samedi le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, en réaction à l'annonce de projets américains visant à retirer 5,000 soldats stationnés en Allemagne.

S'exprimant après la communication du Pentagone, Boris Pistorius a estimé que "l'Allemagne était sur le bon chemin" en matière de défense, citant l'expansion de la Bundeswehr, l'accélération et l'augmentation des acquisitions d'équipements militaires ainsi que la construction d'infrastructures.

Vendredi, le Pentagone a fait savoir que les États-Unis prévoyaient de retirer 5.000 militaires de leur contingent déployé en Allemagne, un pays allié au sein de l'Otan.

Selon Boris Pistorius, le nombre actuel de soldats américains stationnés en Allemagne s'élève à "près de 40.000".

Face aux critiques appuyées de Washington sur le niveau des dépenses de défense, les membres européens de l'Otan, dont l'Allemagne, se sont engagés à assumer davantage de responsabilités pour leur propre défense.

Toutefois, en raison de contraintes budgétaires et d'importantes lacunes capacitaires, il faudra des années avant que l'Europe ne puisse couvrir pleinement ses besoins en matière de sécurité.

(Sabine Siebold et Rachel More; version française Nicolas Delame)

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2 commentaires

  • 11:53

    C'est pour ça qu'ils achètent des F35...

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