Berlin déploie des avions de combat en Pologne après les incursions de drones russes

L'Allemagne a déployé cinq avions de combat Eurofighter et quelque 150 militaires dans la ville polonaise de Malbork, près de Gdansk (nord), pour aider la Pologne à sécuriser son espace aérien, a déclaré jeudi l'armée de l'air allemande.

En septembre, une incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais avait suscité l'inquiétude du flan est de l'Otan. La Pologne avait déployé des avions de chasse polonais F-16, des F-35 néerlandais, des avions de détection italiens (Awacs) et des avions de ravitaillement en vol de l'Otan pour abattre les drones.

Le ministère russe de la Défense avait alors affirmé que ses drones n'avaient pas prévu de frapper des cibles en Pologne.

Les Eurofighters allemands déployés en Pologne opèrent dans le cadre de la mission "Eastern Sentry" de l'Otan et resteront stationnés jusqu'en mars 2026 à Malbork, à moins de 100 kilomètres de l'enclave russe lourdement armée de Kaliningrad.

"Avec cette mission, nous envoyons un nouveau message fort de soutien à notre voisin polonais et à l'Otan dans son ensemble", a déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air allemande, Holger Neumann.

Berlin a également envoyé des Eurofighter en Roumanie dans le cadre des efforts déployés par l'Otan pour renforcer son flanc oriental.

(Rédigé par Sabine Siebold, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)