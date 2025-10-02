Berke Özer, trois arrêts pour l'éternité

Rome est éternelle, et Berke Özer le sera aussi. Le gardien lillois a offert trois minutes totalement dingues au monde du foot en repoussant trois penaltys romains au Stadio Olimpico, où le LOSC s'est imposé d'un petit but (0-1). Vous n'aviez jamais vu ça ? Nous non plus.

La lumière, Berke Özer préfère la laisser. Même jeudi soir, après une immense séquence au Stadio Olimpico, il a fallu que ses coéquipiers le poussent pour qu’il se présente devant le parcage lillois, qui n’attendait que lui. Le gardien turc a fini par se prêter au jeu, à accepter de passer en premier et se lâcher, au rythme des « ÖZER ! ÖZER ! » lancés par les supporters. Quelques instants de communion bien mérités après un clean-sheet durement arraché, au prix de trois parades sur penalty entre la 82 e et la 85 e . Un soir de grâce pour le jeune international turc, encore en recherche de repères, un mois et demi après son arrivée.

« S’il avait fallu, j’aurais arrêté le quatrième ! »

La Roma se voyait déjà sauver les meubles lorsque l’arbitre Erik Lambrechts a désigné le point de penalty pour une main d’Aïssa Mandi à l’entame des dix dernières minutes. Le public du Stadio Olimpico a célébré trois fois : quand le penalty a été accordé, qu’il a été retiré et qu’il a été re-retiré. En manquer un ? Ça arrive toutes les semaines. Deux ? Rarissime. Mais trois… C’est pourtant le cauchemar qui hantera les supporters romains cette nuit, et probablement les suivantes. La faute au flair de Berke Özer, qui a plongé deux fois sur sa gauche pour mettre Artem Dovbyk en échec, et qui a parachevé son festival d’une horizontale impeccable de l’autre côté pour enterrer Matias Soulé.…

Par Quentin Ballue, au Stadio Olimpico pour SOFOOT.com