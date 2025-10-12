Berke Özer se fait allumer par la fédération turque

Attention au melon !

Après sa performance XXL face à l’AS Rome, le gardien lillois Berke Özer a été rappelé pour les qualifications pour le Mondial 2026 avec la Turquie, son pays avec lequel il comptait déjà deux capes. Malheureusement pour lui, les retrouvailles ont tourné cosaque. D’après un communiqué publié par la fédération turque, Özer « a quitté le rassemblement de sa propre initiative et sans l’autorisation du staff technique et administratif ». Raison invoquée : il n’aurait pas apprécié sa non-sélection dans le groupe qui affrontait la Bulgarie (victoire 1-6) et a de ce fait décidé de skipper purement et simplement la réception de la Géorgie, prévue mardi prochain.…

JD pour SOFOOT.com