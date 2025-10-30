Benoît Tavenot démis de ses fonctions par Bastia
Après la tempête Benjamin, c’est la tempête des démissions qui frappe la Corse.
Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce mercredi le départ de son entraîneur Benoît Tavenot , relevé de ses fonctions après un début de saison catastrophique. Le club, lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement quatre petits points au compteur et aucune victoire après douze journées, reste sur une septième défaite de rang, concédée lundi face à Nancy (2-0).…
MH pour SOFOOT.com
