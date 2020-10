Benoît Serre : « Le couvre-feu va désorganiser certaines entreprises »

Sa parole était attendue. Les mesures pour contrer la deuxième vague, aussi. Emmanuel Macron a répondu, pendant une quarantaine de minutes mercredi soir, aux questions de TF1 et de France 2, prévenant que la situation était préoccupante. « Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus », a-t-il dit. Le président a de plus préconisé « deux à trois jours de télétravail par semaine » dans les entreprises où cela est possible pour « réduire un peu la pression collective ». Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, réagit pour Le Point à ces annonces.

Le Point : Que pensez-vous des annonces du président Macron hier soir ?

Benoît Serre : Le président a envoyé un message que je résumerai ainsi : nous allons devoir sacrifier notre vie sociale, notre vie privée pour permettre à nos vies professionnelles de continuer. C'est un choix politique fort. Depuis trois semaines, on ne cessait de dire que 25 à 30 % des clusters Covid-19 sont dans les entreprises... Eh bien, l'orientation est claire, Emmanuel Macron entend permettre aux entreprises, dans les endroits où le couvre-feu sera imposé, de continuer à fonctionner.

Emmanuel Macron est resté flou sur le télétravail en faisant appel au « bon sens » des entreprises sur ce sujet...

Ce qui est très positif, c'est que le

... Lire la suite sur LePoint.fr