Benoît Hamon quitte la vie politique au profit d'une ONG pro-migrants

À quelques mois de l'élection présidentielle de 2022, Benoît Hamon raccroche les gants. L'ancien socialiste, candidat malheureux du PS en 2017, l'a annoncé au Monde, jeudi 9 septembre : la vie politique, c'est terminé pour lui. « C'est une page qui se tourne. Mais les livres ont plusieurs pages », explique-t-il, dévoilant un nouveau projet professionnel. L'ancien ministre de l'Éducation va devenir le directeur général de Singa, une ONG favorable à l'accueil des migrants. Une nouvelle qui devrait permettre à Benoît Hamon d'être davantage « dans l'action », tout en profitant d'une forme de « pénombre médiatique ».

S'il affirme de pas « dénigrer la politique », encourageant « les gens à s'engager », Benoît Hamon semble en effet lassé de l'action politique, qu'il juge trop peu efficace. « Si on prend le féminisme, explique-t-il au Monde, le mouvement #MeToo a eu beaucoup plus d'impact sur le comportement des hommes et les lois que vingt ans d'action institutionnelle classique. » Une analyse qu'il applique également à l'écologie.

Mutisme en 2022

Celui qui avait été élu conseiller régional d'Île-de-France en juin sur la liste d'union de la gauche et des écologistes de Julien Bayou assure qu'il ne soutiendra aucun candidat pour la primaire écologiste et ne jouera aucun rôle dans la prochaine élection présidentielle. Depuis 2017, il

