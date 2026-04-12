Bénin-Le ministre des Finances favori de la présidentielle

Le ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, devrait remporter haut la main l'élection présidentielle de dimanche, porté par une forte croissance économique et l'absence d'un adversaire crédible, alors même que les craintes s'intensifient face à la menace que représentent les djihadistes dans le nord du pays.

Le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a désigné Romuald Wadagni comme successeur, la Constitution béninoise ne lui permettant pas de briguer un troisième mandat.

Une tentative de coup d'Etat a été déjouée en décembre dernier au Bénin, la dernière menace en date contre un régime démocratique dans la région, où les militaires ont pris le pouvoir ces dernières années au Niger et au Burkina Faso voisins, ainsi qu'au Mali, en Guinée et en Guinée-Bissau, qui a connu son neuvième putsch depuis 2020.

Romuald Wadagni,49 ans, s'est engagé à s'attaquer aux problèmes quotidiens, tels que l'amélioration de l'accès à l'eau potable et la garantie de soins médicaux d'urgence quelle que soit la situation financière des patients, dès son entrée en fonction.

Il devra également faire face à la pression de l'opinion publique pour qu'il s'attaque aux problèmes de sécurité du pays. Le Bénin a été durement touché par les groupes djihadistes, lesquels ont réalisé des avancées significatives dans le centre du Sahel.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 07h00 (06h00 GMT) et fermeront à 16h00. Plus de 7,9 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales. Les résultats préliminaires du scrutin sont attendus mardi.

(Pulcherie Adjoha; version française Camille Raynaud)