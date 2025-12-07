Bénin-Des soldats disent avoir pris le pouvoir à la télévision nationale

Des soldats ont déclaré dimanche avoir pris le pouvoir lors d'une intervention sur la télévision nationale, alors que le Bénin doit tenir en avril prochain une élection présidentielle.

Le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, a annoncé son intention de ne pas se représenter après deux mandats, une décision rare en Afrique de l'Ouest et du Centre, où les coups d'Etat se sont multipliés ces dernières années.

La Guinée Bissau a connu le mois dernier son neuvième putsch depuis 2020.

La coalition au pouvoir au Bénin a nommé le ministre des Finances Romuald Wadagni comme candidat présidentiel, un homme considéré comme un architecte important des politiques économiques menées par l'actuelle mandature.

