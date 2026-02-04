 Aller au contenu principal
Bénéfice record en 2025 pour la banque BPCE
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:22

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe bancaire BPCE a enregistré un bénéfice net record en 2025, année marquée par l'acquisition de la banque portugaise Novobanco et l'échec du rapprochement entre Natixis IM et Generali, qui n'empêche pas ses ambitions dans la gestion d'actifs.

"C'est le meilleur résultat net de l'histoire du groupe", s'est réjoui le président du directoire Nicolas Namias lors d'un échange avec l'AFP, alors que le bénéfice net annuel de BPCE a augmenté de 15% en 2025 et atteint 4,1 milliards d'euros.

Toutes les activités de BPCE ont progressé, en particulier la banque de proximité et l'assurance, avec une accélération en fin d'année, a indiqué le groupe, qui rassemble les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne depuis sa création en 2009.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a ainsi grimpé de 10% à 25,7 milliards d'euros.

Au quatrième trimestre, le PNB a progressé de 11% sur un an à 6,7 milliards d'euros, et le bénéfice net a bondi de 21%, à 1,1 milliard d'euros.

- Charges maîtrisées -

"En même temps, les charges sont maîtrisées, ce qui conduit à une baisse significative du coefficient d'exploitation (indicateur de rentabilité qui rapporte les coûts fixes au produit net bancaire, NDLR) de près de 4 points sur l'année", à 65,6%, s'est félicité M. Namias.

Dans le détail, le produit net bancaire du pôle "Banque de proximité et assurance", qui rassemble les deux principaux réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, ainsi que des métiers tels que l'assurance et les paiements, progresse de 14% sur l'année à 17,5 milliards d'euros, "bénéficiant d'une forte dynamique de production des crédits et de la collecte des dépôts" en assurance vie.

La production de crédit pour les ménages et les entreprises a connu une hausse de 20% sur l'année, atteignant 102 milliards d'euros en 2025.

Le bénéfice avant impôt de cette division a grimpé de 30% à 4,95 milliards d'euros.

Sur ce montant, la surtaxe sur les grandes entreprises a représenté "180 millions d'euros et ce sera plus pour 2026", a indiqué M. Namias, qui s'est dit "fier" de l'implantation du groupe en France.

"Je ne sais pas si fiscaliser davantage l'activité française est la solution qui développe le plus l'activité française", a-t-il cependant ajouté.

- Licence bancaire au Japon -

La division "Global financial services", qui regroupe les métiers dits "mondiaux" issus de la banque Natixis, comme la banque de financement et d'investissement, affiche un PNB en hausse de 5%, à 8,36 milliards d'euros, pour un bénéfice avant impôts en croissance de 8% à 2,21 milliards d'euros.

Au plan mondial, BPCE annonce le développement de Natixis CIB au Japon, où il vient d'obtenir une licence bancaire.

Et si le mariage de la gestion d'actifs de Generali avec Natixis IM a finalement été abandonné en fin d'année dernière, BPCE continue à avoir "des projets de développement", comme le renforcement de la distribution de Natixis IM aux Etats-Unis grâce à un accord avec Edward Jones, "l'un des premiers distributeurs de solutions financières aux États-Unis", selon M. Namias.

L'intégration de la banque portugaise Novobanco est elle prévue pour le deuxième trimestre.

"Nous allons déployer auprès des clients de Novobanco les services financiers que nous avons dans le groupe BPCE. Par exemple, en matière de CIB pour les entreprises, de leasing ou d'affacturage", explique M. Namias.

En Europe, BPCE développe également BPCE Equipment Solutions une filiale spécialisée dans le financement de biens d'équipement issue de la reprise par BPCE de la SGEF, branche de la Société Générale.

