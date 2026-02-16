 Aller au contenu principal
Benatia quitte l’OM : la tempête après les tempêtes
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 00:25

Benatia quitte l’OM : la tempête après les tempêtes

Benatia quitte l’OM : la tempête après les tempêtes

Après Roberto De Zerbi, c’est au tour de Medhi Benatia de quitter le navire olympien, laissant Pablo Longoria plus seul que jamais. Habitué des grandes déclarations pour rappeler que son passage à l’OM n’était qu’éphémère, celui qui était devenu directeur du football depuis janvier 2025 a finalement quitté ses fonctions de manière énigmatique. Bilan.

Il était tout simplement devenu l’homme fort du board marseillais. Nommé conseiller sportif le 30 novembre 2023 en lieu et place de David Friio, passé du côté de l’autre Olympique, Medhi Benatia a ensuite enfilé le costume de directeur du football en janvier 2025. Depuis longtemps, l’effet de surprise n’opérait plus lorsque l’ancien joueur de la Juventus venait s’adresser aux médias dans les couloirs du Vélodrome. Après la victoire face à Brest (3-0), il était venu faire l’éloge des jeunes pousses marseillaises – dont deux ont filé en Italie lors du mercato hivernal. Au terme de l’élimination en Ligue des champions à Bruges, c’était pour « demander pardon aux supporters » . Pilier du projet marseillais aux côtés de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, le Marocain restera l’incarnation du fracas des vœux pieux de stabilité et de calme, dont l’institution phocéenne manque incontestablement.

pic.twitter.com/QIvWwD36Or…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
