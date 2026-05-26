Belgique-Quatre morts dans une collision entre un train et un minibus scolaire

(Actualisé avec précisions)

Quatre personnes, dont deux adolescents, ont été tuées mardi en Belgique lorsqu'un train a percuté un minibus scolaire à un passage à niveau près de Buggenhout, petite ville de Flandre orientale, a confirmé le parquet local.

Au nombre des victimes figurent le chauffeur du véhicule, âgé de 49 ans, un accompagnateur de 27 ans et deux élèves de 12 ans et 15 ans, a précisé le parquet de Flandre orientale.

Le porte-parole de la police, An Berger, a déclaré que les les barrières du passage à niveau étaient baissées au moment de la collision.

Une enquête a été ouverte et on ignore pour l'heure comment le minivan s'est avancé sur les rails au moment du passage du train qui transportait une centaine de passagers. Aucun des occupants du train n'a été blessé.

"Le minibus venait de Kerkhofstraat, une route longeant la voie ferrée, et a tourné à gauche en direction de Vierhuizen, traversant la voie alors que le passage à niveau était fermé. Le minibus a été heurté par un train en approche", a expliqué An Berger.

L'accident s'est produit tôt mardi matin près de la gare de Buggenhout, à 23 kilomètres au nord de Bruxelles. Le van transportait sept élèves.

Un porte-parole de la société Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, a dit que le conducteur du train avait actionné les freins d'urgence mais que le choc avait été "extrêmement violent".

(Rédigé par Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet et Benoit Van Overstraeten)