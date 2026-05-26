Belgique-Quatre morts dans une collision entre un train et bus scolaire-ministre

Quatre personnes, dont deux adolescents, ont trouvé la mort mardi en Belgique lorsqu'un train a percuté un bus scolaire à un passage à niveau près de Buggenhout, petite ville de Flandre orientale, a rapporté la chaîne RTL, citant le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke.

Parmi les victimes figurent également le chauffeur du bus et un adulte accompagnant les élèves, a-t-il poursuivi, ajoutant que deux autres personnes avaient été grièvement blessées.

Le ministre des Transports a indiqué que, selon les images captées par les caméras de sécurité, les barrières du passage à niveau étaient baissées au moment de l'accident.

La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) a précisé qu'aucun passager du train n'avait été blessé lors de la collision, survenue non loin de la gare Buggenhout, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Bruxelles.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)