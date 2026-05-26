 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Belgique-Quatre morts dans une collision entre un train et bus scolaire-ministre
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 12:36

Quatre personnes, dont deux adolescents, ont trouvé la mort mardi en Belgique lorsqu'un train a percuté un bus scolaire à un passage à niveau près de Buggenhout, petite ville de Flandre orientale, a rapporté la chaîne RTL, citant le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke.

Parmi les victimes figurent également le chauffeur du bus et un adulte accompagnant les élèves, a-t-il poursuivi, ajoutant que deux autres personnes avaient été grièvement blessées.

Le ministre des Transports a indiqué que, selon les images captées par les caméras de sécurité, les barrières du passage à niveau étaient baissées au moment de l'accident.

La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) a précisé qu'aucun passager du train n'avait été blessé lors de la collision, survenue non loin de la gare Buggenhout, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Bruxelles.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank