Belgique-La pluie facilite la lutte contre le plus gros feu de forêt de l'histoire du pays

La pluie a commencé à tomber lundi sur l'est de la Belgique, apportant une aide cruciale aux pompiers qui luttent pour maîtriser le plus grand incendie de forêt jamais enregistré en Belgique, tout près de la frontière allemande.

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit entre cinq et neuf millimètres de pluie sur la région, ainsi que de nouvelles précipitations mardi.

La température dans les Hautes Fagnes, une réserve naturelle située à l'est de la Belgique en proie aux flammes depuis vendredi, devrait descendre à entre 19 et 20 degrés.

"Cela va tout changer ; outre l'eau apportée par les précipitations, le taux d'humidité va également augmenter", a déclaré le capitaine des pompiers Olivier Guist à la radio belge RTBF.

L'incendie a ravagé quelque 3.000 hectares - soit deux fois plus de terrain que le dernier grand feu de forêt en date en Belgique, qui avait ravagé près de 1.400 hectares en 2011 - a mobilisé 500 pompiers venus de toute la Belgique ainsi que d'Allemagne et du Luxembourg, renforcés par l'armée et des agriculteurs.

Le parquet local a ouvert une enquête sur les causes de l'incendie.

(Bart Biesemans, Yves Herman, Version française Benoit Van Overstraeten)