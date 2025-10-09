Belgique-Attentat déjoué contre Bart De Wever, deux suspects arrêtés

par Sudip Kar-Gupta

Un groupe soupçonné de planifier des attaques contre des responsables politiques belges, dont le Premier ministre Bart De Wever, a été démantelé, ont annoncé jeudi le parquet fédéral et le vice-Premier ministre Maxime Prévot.

"La nouvelle d'un projet d'attentat visant le Premier ministre Bart De Wever est extrêmement choquante", a écrit Maxime Prévot sur X. "Elle montre que nous faisons face à une menace terroriste bien réelle et que nous devons rester vigilants", a-t-il ajouté.

La Belgique a été confrontée au cours de la dernière décennie à des attaques perpétrées par des hommes liés à l'organisation État islamique, ainsi qu'à une insécurité croissante liée aux affrontements entre gangs de narcotrafiquants.

La ministre de la Justice Annelies Verlinden a indiqué sur X que l'opération policière menée contre cette cellule avait "probablement permis d'empêcher un attentat" prévu pour jeudi.

Le parquet fédéral a précisé que deux suspects avaient été arrêtés et étaient interrogés par la police d'Anvers dans le cadre de cette opération.

"Cette intervention judiciaire s'inscrit dans une enquête portant notamment sur une tentative de meurtre terroriste et la participation aux activités d'un groupe terroriste", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Des éléments laissent penser qu'il s'agissait de préparer une attaque terroriste d'inspiration djihadiste visant des responsables politiques", a ajouté le parquet.

Des perquisitions menées dans les domiciles des suspects à Anvers ont permis de découvrir un dispositif ressemblant à un engin explosif improvisé, un sac contenant des billes d'acier, ainsi que des indices suggérant que le groupe envisageait d'utiliser un drone dans le cadre de son attaque.

En mars 2016, 32 personnes ont été tuées dans des attentats-suicides revendiqués par l'État islamique à l'aéroport de Bruxelles et dans le métro de la capitale. En octobre 2023, un militant islamiste avait abattu deux ressortissants suédois venus assister à un match de football international à Bruxelles.

(version française Nicolas Delame)