BCE-Une nouvelle hausse des taux pourrait intervenir dès octobre - sources

Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) prévoient un nouveau resserrement de la politique monétaire dans les mois à venir pour lutter contre l'inflation en zone euro et pourraient prendre de nouvelles mesures dès octobre, ont déclaré deux sources à Reuters.

La BCE a relevé jeudi ses taux d'intérêt pour la deuxième fois cette année et a averti que les pressions sur les prix pourraient s'avérer durables, alimentant ainsi les anticipations de nouvelles hausses des coûts d'emprunt.

L'inflation provoquée par la flambée des prix du gaz et du pétrole ces derniers mois inquiète de plus en plus les responsables de la politique monétaire et pourrait nécessiter de nouvelles hausses des taux afin d'éviter que ses effets ne se propagent dans l'économie de la zone euro, selon ces sources.

Elles ont également indiqué qu'une décision pourrait être prise lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE le 29 octobre, même si cela dépendra entièrement des données et de l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version française Diana Mandia)