BCE : Christine Lagarde quittera la présidence le 7 février 2027, avant la fin de son mandat

La présidente de la BCE Christine Lagarde lors d'une conférence de presse sur la politique monétaire de la zone euro à Francfort, le 11 juin 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, quittera ses fonctions le 7 février 2027, soit près de neuf mois avant l'expiration de son mandat prévue fin octobre 2027, a annoncé la BCE jeudi.

Mme Lagarde a informé le Conseil des gouverneurs de l'institut monétaire ainsi que le président du Conseil européen, António Costa, de sa décision de quitter son poste en février, selon un communiqué. Son successeur sera nommé par le Conseil européen conformément à la procédure prévue par les traités de l'Union européenne.

En quittant son poste dès février prochain, Christine Lagarde ouvre la possibilité au président français sortant Emmanuel Macron de participer à la désignation de son successeur avant l'élection présidentielle française du printemps, tandis que les sondages donnent actuellement Marine Le Pen parmi les favorites pour le scrutin.

Arrivée à la tête de l'institution de Francfort en novembre 2019 après avoir dirigé le Fonds monétaire international (FMI), l'ancienne ministre française des Finances aura traversé une succession de crises majeures, de la pandémie de Covid-19 à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

Selon le communiqué publié jeudi, les membres du Conseil des gouverneurs ont chaleureusement remercié Mme Lagarde et lui ont réservé une longue ovation après l'annonce de sa décision.

Reste désormais à savoir quelle sera la prochaine étape pour Christine Lagarde, 70 ans, figure familière des grandes organisations internationales.

Si la politique française ne semble pas figurer dans ses plans, Christine Lagarde n'entend pas forcément tourner le dos à la vie publique.

Celle qui a écarté fin septembre l'idée d'une candidature à l'Élysée est citée parmi les personnalités susceptibles de prendre la tête du Forum économique mondial de Davos.