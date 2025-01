Bastia-Pau : Une soirée sous haute tension

Clairement pas le foot qu’on aime.

La rencontre entre Bastia et Pau a totalement dégénéré vendredi soir, au stade Armand-Cesari. Selon ici Béarn Bigorre , le latéral pallois Thérence Koudou aurait été victime d’insultes à caractère raciste pendant la rencontre avant d’aller chambrer le kop bastiais dans la foulée de son but. Une vingtaine de minutes plus tard, le coach corse Benoît Tavenot dégoupille après un début d’échauffourée devant son banc, attrapant le Pallois Jordy Gaspar par le maillot et le traînant au sol, avant d’être logiquement exclu.…

TB pour SOFOOT.com