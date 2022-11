Bassines de Sainte-Soline : Gérald Darmanin dénonce "les provocations de certains élus"

Samedi, des députés LFI et EELV présents à Sainte-Soline se sont plaints d'avoir été violentés par les forces de l'ordre.

Être député ne dispense pas de respecter les lois de la République, a estimé le ministre de l'Intérieur, dénonçant "les provocations de certains élus" présents samedi à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) à la manifestation interdite des opposants aux bassines.

S'exprimant lors de son audition par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, qui a accusé le week-end dernier certains manifestants violents de pratiquer de "l'écoterrorisme", a fait cette fois valoir qu'un "député, ce n'est pas une immunité vivante , il doit respecter toutes les règles de la République".

S'adressant au député LFI Ugo Bernalicis, Gérald Darmanin a ajouté : "Pour être respecté, il faut être respectable et respecter toutes les règles de la République".

Samedi, des députés LFI et EELV présents à Sainte-Soline se sont plaints d'avoir été violentés par les forces de l'ordre. "Tous les députés et les sénateurs ne sont pas au-dessus des lois de la République et les députés de la Nupes, a dit Gérald Darmanin, ne sont pas au-dessus des lois de tous les députés". "Vous étiez manifestement du côté de ceux qui ont attaqué les gendarmes à coups de pierres de 15 centimètres", des gendarmes "qui ont eu des mâchoires écrasées", a accusé le ministre.

Lors de cette manifestation, 61 gendarmes ont été blessés dont 22 sérieusement , selon le ministère de l'Intérieur.