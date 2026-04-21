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Basketball-Wembanyama élu meilleur défenseur de la saison en NBA
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 09:44

(Actualisé avec déclarations Wembanyama)

Victor Wembanyama, l'intérieur des San Antonio Spurs, a été élu lundi meilleur défenseur de la saison de NBA, le championnat nord-américain de basketball, une récompense qui lui a été attribuée à l'unanimité.

Le Français de 22 ans, grand favori, a devancé Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) et Ausar Thompson (Detroit Pistons), les deux autres finalistes de cette récompense.

Le joueur des San Antonio Spurs, déjà élu "rookie" de l'année (meilleur débutant) en 2024, est le troisième Tricolore à récolter le trophée de meilleur défenseur après Joakim Noah en 2014 et Rudy Gobert, distingué en 2018, 2019, 2021 et 2024. Il est le premier à être élu à l'unanimité et le plus jeune.

"Je suis super, super content de gagner ce trophée et super fier d'être le premier à l'être à l'unanimité", a-t-il réagi sur NBC.

Victor Wembanyama a terminé la saison régulière en tête du classement des meilleurs contreurs avec 3,1 contres en moyenne par match, loin devant ses poursuivants dans ce domaine (1,9 contre par match pour Chet Holmgren et Jay Huff).

Dauphin de Rudy Gobert en 2024, dès sa première saison, le vice-champion olympique était le favori de cette récompense l'an passé mais n'était pas éligible puisqu'il n'avait pas atteint la barre des 65 matches disputés au minimum en raison d'une blessure à l'épaule.

"La vraie difficulté a été d'atteindre 65 matches", a-t-il souri sur NBC. "Ma capacité à contrer est quelque chose sur laquelle je travaille depuis toujours. C'est probablement le domaine de mon jeu dans lequel j'ai le plus confiance."

"Wemby" figure aussi parmi les finalistes du trophée de MVP ("Most Valuable Player", soit meilleur joueur) de la saison régulière aux côtés des deux derniers lauréats, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander et le Serbe Nikola Jokic. Il pourrait devenir le plus jeune lauréat d'un trophée qu'aucun Français n'a remporté.

Les Spurs disputent actuellement le premier tour des playoffs face aux Portland Trail Blazers.

(Rédaction de Paris)

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