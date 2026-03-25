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Basketball: La NBA approuve une potentielle expansion à Las Vegas et Seattle
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 17:29

Le commissaire de la NBA Adam Silver

Le commissaire de la NBA Adam Silver

Le bureau des ‌gouverneurs de la NBA a voté mercredi pour autoriser ​la ligue nord-américaine de basket à explorer la création de deux franchises supplémentaires à Las Vegas et Seattle.

"Le ​vote d'aujourd'hui reflète l'intérêt de notre bureau des gouverneurs à explorer ​une potentielle expansion à Las ⁠Vegas et Seattle, deux marchés qui ont une ‌longue histoire de soutien à la NBA", a déclaré Adam Silver, le patron de la ​NBA, dans ‌un communiqué. "Nous sommes impatients de franchir cette ⁠nouvelle étape et d’entamer des discussions avec les parties intéressées."

Ce vote ne garantit pas que Seattle et Las ⁠Vegas seront les ‌31e et 32e équipes de la ligue ⁠nord-américaine mais il permet à la NBA d'étudier ‌officiellement ces opportunités. Selon plusieurs médias américains, ⁠les offres devraient s'élever entre 7 et ⁠10 milliards de ‌dollars (entre 6 et 8,6 milliards d'euros) pour intégrer la ​ligue.

Avec les SuperSonics, Seattle ‌possédait une franchise NBA jusqu'en 2008 avant que celle-ci ne soit transférée ​à Oklahoma City. Las Vegas n'a jamais eu d'équipe en NBA mais se développe dans ⁠le paysage du sport américain avec des franchises NFL et NHL, les ligues respectives de football américain et de hockey sur glace.

La dernière expansion date de 2004, lorsque les Charlotte Bobcats (désormais Charlotte Hornets) avaient intégré la ligue.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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