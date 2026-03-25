Basketball: La NBA approuve une potentielle expansion à Las Vegas et Seattle

Le commissaire de la NBA Adam Silver
Le bureau des gouverneurs de la NBA a voté mercredi pour autoriser la ligue nord-américaine de basket à explorer la création de deux franchises supplémentaires à Las Vegas et Seattle.
"Le vote d'aujourd'hui reflète l'intérêt de notre bureau des gouverneurs à explorer une potentielle expansion à Las Vegas et Seattle, deux marchés qui ont une longue histoire de soutien à la NBA", a déclaré Adam Silver, le patron de la NBA, dans un communiqué. "Nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape et d’entamer des discussions avec les parties intéressées."
Ce vote ne garantit pas que Seattle et Las Vegas seront les 31e et 32e équipes de la ligue nord-américaine mais il permet à la NBA d'étudier officiellement ces opportunités. Selon plusieurs médias américains, les offres devraient s'élever entre 7 et 10 milliards de dollars (entre 6 et 8,6 milliards d'euros) pour intégrer la ligue.
Avec les SuperSonics, Seattle possédait une franchise NBA jusqu'en 2008 avant que celle-ci ne soit transférée à Oklahoma City. Las Vegas n'a jamais eu d'équipe en NBA mais se développe dans le paysage du sport américain avec des franchises NFL et NHL, les ligues respectives de football américain et de hockey sur glace.
La dernière expansion date de 2004, lorsque les Charlotte Bobcats (désormais Charlotte Hornets) avaient intégré la ligue.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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