Basket-Wembanyama soutient les manifestations lycéennes

(Actualisé avec contexte)

La star du basket français Victor Wembanyama a apporté jeudi soir son soutien aux lycéens et étudiants qui manifestent depuis plusieurs semaines pour exiger de meilleures conditions d'enseignement.

Quelque 71.500 personnes étaient encore présentes jeudi dans les cortèges et manifestations statiques, selon le ministère de l'Intérieur.

"Ce sont des inégalités systémiques, des problèmes tellement profonds qu'en réalité, je suis content que les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre", a déclaré "Wemby", jeudi soir, en conférence de presse.

"Je les entends et je les soutiens, et j'espère que les gens qui sont tout là-haut en feront de même."

Le joueur des San Antonio Spurs avait auparavant répondu "J'aimerais trop" à un fan qui l'invitait à venir manifester, en commentaire de l'une de ses publications sur Instagram.

"Ça m'intéresse beaucoup. J'étais dans cette situation il n'y a pas si longtemps", a-t-il dit lors de cette conférence de presse d'après-match. "J'ai eu la chance d'échapper à ce système, à ces problèmes. Mais c'est une chance, c'est de la chance. Je veux donc leur apporter mon soutien."

"Ce qui me touche, c'est que ce n'est pas quelque chose de totalement inconnu. J'étais au lycée à Nanterre qui était un bastion des blocus déjà à l'époque", a ajouté le vice-champion olympique 2024 avec l'équipe de France.

Le mouvement a été initié le 21 septembre dans l'académie de Créteil (Val-de-Marne). Les élèves qui bloquent leurs établissements dénoncent notamment des classes et des emplois du temps surchargés, le manque de professeurs, et demandent la refonte voire la suppression de Parcoursup, la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur.

VOLONTÉ D'AVOIR UN IMPACT

Victor Wembanyama s'exprime assez régulièrement sur des sujets sociaux et sociétaux.

Au début du mois, il a par exemple exprimé son opinion sur les athlètes professionnels qui font la promotion de sites de paris sportifs.

"Je ne le ferai jamais. C'est très triste de voir certains joueurs les promouvoir. Chacun fait ce qu'il fait, mais sans moi", a-t-il déclaré à ce sujet la semaine dernière.

"Je veux promouvoir des choses qui ont un impact positif, une bonne influence sur le monde, avec qui je peux partager des messages et des valeurs."

La saison dernière, sur la question environnementale, il avait aussi admis ressentir "une certaine culpabilité en tant que personne qui prend l'avion pour 41 déplacements par saison".

"Je veux avoir un impact et contrecarrer cette empreinte négative que j'ai grâce à l'impact que je peux avoir financièrement, socialement."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)