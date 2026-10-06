Basket: Les actionnaires de l'Euroligue rejettent l'offre de la NBA, les négociations restent ouvertes

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par Elvira Pollina

Les clubs actionnaires ‌de l'Euroligue de basket (C1) ont rejeté mardi une offre de la NBA pour un partenariat entre les deux ​entités alors que la toute puissante ligue nord-américaine a prévu de lancer une ligue européenne en 2027.

La porte n'est toutefois pas encore définitivement fermé concernant un éventuel prochain accord.

Les clubs actionnaires n'ont pas non ​plus arrêté de décision formelle sur un passage de 20 à 24 équipes dans le cadre d'un plan d'expansion validé de principe. ​L'Euroligue a cependant confirmé dans un communiqué la décision ⁠de transformer les 13 clubs actionnaires en franchises.

Les représentants de ces 13 clubs permanents étaient ‌réunis près du lac de Côme pour discuter du plan d'expansion et de la proposition formulée par la NBA, à laquelle l'avenir du basket européen est lié.

Un ​haut responsable du monde du sport ‌a déclaré à Reuters qu'une collaboration entre l'Euroligue et la NBA était ⁠peu probable avant 2028, compte tenu de la difficulté à mettre sur pied une nouvelle compétition dès la saison 2027-2028.

L'Euroligue n'a pas mentionné dans son communiqué l'offre de la NBA, largement relayée par les ⁠médias, mais avait assuré ‌à Reuters vendredi dernier qu'elle restait ouverte à une collaboration. Si les clubs ⁠ont rejeté la proposition actuelle, les discussions avec la NBA pourraient se poursuivre.

La NBA n'a pas réagi ‌dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Ce rejet représente un revers important ⁠aux tentatives de rapprocher la principale compétition européenne de clubs de la ⁠puissance financière et commerciale ‌de la NBA, qui prévoit de lancer en 2027 une ligue NBA Europe à 16 équipes.

La NBA et ​l'Euroligue ont répété tout au long de l'année vouloir ‌travailler ensemble à une nouvelle compétition, tout en affirmant chacune être prête à avancer seule si aucun accord n'était trouvé.

Aucune date ​butoir n'a été fixée pour conclure un accord, même si les deux parties ont laissé entendre qu'elles souhaitaient y voir plus clair d'ici la fin de la saison.

S'agissant du plan d'expansion ⁠de l'Euroligue, une personne présente à la réunion a indiqué à Reuters que la décision sur l'attribution de nouvelles licences de longue durée devrait intervenir d'ici un mois.

Jusqu'à huit licences supplémentaires de longue durée pourraient être attribuées. Les autres places seraient distribuées via un mélange de licences de courte durée, d'invitations et de qualification sportive via l'Eurocoupe.

(Reportage d'Elvira Pollina, avec la contribution de Ruairidh Barlow, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)