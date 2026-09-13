Basket/Coupe du monde-Les Bleues battues en finale par les USA

Coupe du monde féminine de basketball FIBA - Finale - États-Unis contre France
L'équipe de France féminine de basket s'est inclinée dimanche en finale de la Coupe du monde face aux États-Unis (97-79), victorieuses de leur cinquième titre consécutif, et a conclu la compétition avec l'argent, le meilleur résultat de son histoire après l'unique médaille de bronze obtenue en 1953.
Deux ans après leur cruelle défaite d'un point en finale des Jeux olympiques de Paris 2024 (67-66), les Françaises n'ont pas démérité face aux Américaines, lauréates de leur 12e titre mondial et toujours invaincues en grande compétition depuis 2006, avant de sombrer après la pause.
Les Bleues ont dominé en première période, comptant jusqu'à 14 unités d'avance en début de deuxième quart-temps grâce à leur défense et leur adresse (31-17), symbolisée par leur capitaine Gabby Williams (20 points, dont 16 en première période). Mais les États-Unis sont revenus progressivement afin d'atteindre la mi-temps avec seulement deux points de retard (45-43).
Le troisième quart-temps a ensuite été fatal aux joueuses de Jean-Aimé Toupane, qui ont encaissé un 30 à 12 au retour des vestiaires. Menées de 16 points à l'entame des dix dernières minutes (57-73), le défi était trop grand pour les Tricolores puisque l'écart a même atteint 27 unités à six minutes du buzzer final (86-59).
(Rédigé par Vincent Daheron)
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