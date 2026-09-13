Coupe du monde féminine de basketball FIBA ​​- Finale - États-Unis contre France

L'équipe de France ‌féminine de basket s'est inclinée dimanche en finale ​de la Coupe du monde face aux États-Unis (97-79), victorieuses de leur cinquième titre consécutif, et a conclu ​la compétition avec l'argent, le meilleur résultat de son histoire ​après l'unique médaille de bronze ⁠obtenue en 1953.

Deux ans après leur cruelle ‌défaite d'un point en finale des Jeux olympiques de Paris 2024 (67-66), les Françaises n'ont ​pas démérité ‌face aux Américaines, lauréates de leur 12e ⁠titre mondial et toujours invaincues en grande compétition depuis 2006, avant de sombrer après la pause.

Les ⁠Bleues ont dominé ‌en première période, comptant jusqu'à 14 ⁠unités d'avance en début de deuxième quart-temps grâce ‌à leur défense et leur adresse (31-17), ⁠symbolisée par leur capitaine Gabby Williams (20 points, dont ⁠16 en première ‌période). Mais les États-Unis sont revenus progressivement afin ​d'atteindre la mi-temps avec ‌seulement deux points de retard (45-43).

Le troisième quart-temps a ensuite été fatal ​aux joueuses de Jean-Aimé Toupane, qui ont encaissé un 30 à 12 au retour ⁠des vestiaires. Menées de 16 points à l'entame des dix dernières minutes (57-73), le défi était trop grand pour les Tricolores puisque l'écart a même atteint 27 unités à six minutes du buzzer final (86-59).

(Rédigé ​par Vincent Daheron)